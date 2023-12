Banken erteilen Hilfspaket für Kreditnehmer eine Absage

Das im Sommer geplante Hilfspaket für potenzielle junge Immobilien-Kreditnehmer kommt nun doch nicht. Es sei aus "vielen Gründen" nicht möglich, unter anderem wegen der "engen Grenzen" des Wettbewerbsrechts. Das sagte Willibald Cernko, Erste-Group-Chef und Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer, am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal.

Cernko hatte Ende August bei einem Pressegespräch mit Finanzminister Magnus Brunner einen einmaligen Hilfstopf im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich in Aussicht gestellt. Die Gelder hätten angesichts der gestiegenen Zinsen und der verschärften Kreditvergaberichtlinien (KIM-Verordnung) vor allem Jungfamilien zugutekommen sollen.

Stattdessen gibt es laut Bankenbranche individuelle Angebote für junge Kreditnehmer. Sven Hergovich, Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich, kritisierte "die Ausreden" Cernkos und forderte, "einen Teil der Milliarden an Übergewinnen an Kunden zurückzugeben". Die im August 2022 in Kraft getretene KIM-Verordnung will die Aufsicht belassen.

Umwandlung des Kredits?

Diskussionen löste gestern der Vorschlag des grünen Parlamentsklubs aus, wonach privaten Kreditnehmern eine rückwirkende Umwandlung eines variabel verzinsten Immobilienkredits in einen Fixzins ermöglicht werden soll. Für die ÖVP ist das kein Thema, auch wenn man über Hilfen diskutieren müsse, sagte Klubchef August Wöginger.

Die Banken warnen vor Schnellschüssen, die Industriellenvereinigung nennt den Vorschlag "inakzeptabel". Rückwirkende Eingriffe in bestehende Verträge unterminierten die "Grundfesten des Rechtsstaats".

