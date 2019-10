In siebeneinhalb Jahren vom Zweimannbetrieb zum wertvollsten Start-up in Deutschland: Die Entwicklung der Direktbank N26 hat in der Finanzbranche Aufsehen erregt – obwohl sie nicht unumstritten ist. Die Wiener Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal beschäftigen mittlerweile 1300 Mitarbeiter und zählen 3,5 Millionen Kunden. Die Bewertung des Start-ups mit Sitz in Berlin liegt bei etwa 3,5 Milliarden Euro.