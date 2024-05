Rezession: Erholung für Industriebundesländer erst 2025

"Die Industriebundesländer waren 2023 benachteiligt und das wird auch heuer so sein", sagte Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria. Während Wien im Vorjahr ein leichtes Plus von 0,3 bei der Wirtschaftsentwicklung verzeichnete, lag Oberösterreich bei minus 1,2 Prozent. Am schwächsten war Vorarlberg mit einem Minus von 2,6 Prozent. Österreichweit schrumpfte die Wirtschaft im um 0,8 Prozent.

Heuer wird Oberösterreichs Wirtschaft laut Einschätzungen der Ökonomen nur um 0,1 Prozent im Plus sein. Im Bundesländer-Vergleich liegt das Burgenland mit 0,5 Prozent vorne. Generell würde Bundesländern, die stark in den Bereichen Dienstleistungen und Tourismus sind, der Aufschwung leichter gelingen.

Oberösterreich hat mit 31 Prozent den höchsten Industrie-Anteil an der Wertschöpfung. Während die Bereiche Pharma, Wasser, Energie positiv waren, schnitten die Industriezweige für Holz, Papier und Metall schlecht ab.

Keine Erholung im Wohnbau

Sorgenkind ist und bleibt der Bau, hier gingen vor allem die Investitionen in den Wohnbau stark zurück. Dieser Sektor bleibt weiter ein Sorgenkind: Der Wohnbau werde sich heuer nicht erholen, sagte Bruckbauer. Besser sieht es im Bereich Hochbau aus, hier würden sich die zu erwartenden Zinssenkungen positiv auswirken.

Auf das gesamte Jahr gerechnet wird am Ende von 2024 nur ein mageres Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent stehen, erwartet der Ökonom. 2025 werde die Erholung auch für die Industrie zu spüren sein, das Bruttoinlandsprodukt soll laut Einschätzung der Ökonomen 2025 um 1,5 Prozent steigen. Die Inflation werde 3,6 Prozent und im nächsten Jahr nur noch 2,3 Prozent betragen.

Bei der Arbeitslosenquote wird für heuer ein kurzfristiger Anstieg erwartet: Von 6,4 Prozent im Vorjahr auf 6,8 Prozent und im kommenden Jahr 6,5 Prozent.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner