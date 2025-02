Baltische Staaten lösten sich aus russischem Stromnetz

Um kurz nach 9 Uhr Ortszeit waren die drei baltischen EU- und NATO-Länder am Samstag vom Stromnetz mit Russland abgekoppelt, mit dem sie aus historischen Gründen seit Sowjetzeiten verbunden waren. Die Trennung verlief ohne Probleme und blieb für Verbraucher unbemerkt, wie die Netzbetreiber in Estland, Lettland und Litauen mitteilten.

Für einen Tag sollen die Stromnetze der drei Länder nun in einer Art Inselbetrieb allein funktionieren - und dann am Sonntag über Polen in das europäische System integriert werden. Estland, Lettland und Litauen hatten bereits vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Stromimporte aus Russland eingestellt. Weiterhin waren sie aber Teil eines aus Sowjetzeiten stammenden gemeinsamen, synchrongeschalteten Netzes mit Russland und Belarus. Das galt in Tallinn, Riga und Vilnius inzwischen als Sicherheitsrisiko. Nach dem Netzwechsel werden sie dann die grundlegenden Parameter des Stromsystems wie etwa Frequenz und Spannung selbst kontrollieren können.

"Sieg für Freiheit und europäische Einheit"

Auch aus geopolitischer Sicht wird dem Schritt große Bedeutung beigemessen. "Russland kann Energie nicht länger als Erpressungsinstrument einsetzen", schrieb etwa die EU-Außenbeauftragte und ehemalige estnische Regierungschefin Kaja Kallas auf der Plattform X. "Dies ist ein Sieg für die Freiheit und die europäische Einheit."

"Symbolisch wie einst beim Baltischen Weg haben sich Lettland, Estland und Litauen - alle baltischen Staaten gemeinsam - heute vom russisch kontrollierten Energienetz getrennt und werden nach der Durchführung von Betriebstests vollständig an das dreimal größere europäische Energienetz angeschlossen", sagte die lettische Regierungschefin Evika Silina. "Dies ist das größte und wichtigste Projekt für die Energieunabhängigkeit und regionale Sicherheit seit Jahrzehnten."

Estland, Lettland und Litauen waren nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur wiedererlangten Unabhängigkeit 1991 Teil der Sowjetunion. Die drei Länder hatten 2009 mit den Vorbereitungen für den Anschluss an das europäische Energiesystem begonnen. Der ursprüngliche Plan sah eine Synchronisierung Anfang 2026 vor.

Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 beschleunigte das Vorhaben, das finanziell überwiegend von der EU getragen wurde. Die Kosten für den Aufbau der nötigen Infrastruktur betrugen insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro.

Offizielle Veranstaltungen in allen drei Staaten

Die Abkopplung soll in allen drei Ländern auch mit offiziellen Veranstaltungen gefeiert werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius an einer Zeremonie teilnehmen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in der vergangenen Woche, sein Land habe "alle Maßnahmen ergriffen, um den zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb" seines Energiesystems zu gewährleisten.

