Bage Plastics: Gläubiger nahmen Sanierungsplan an

Bage Plastics fertigt aus geschredderten alten Kühl- und Elektrogeräten Granulat, das in neuer Ware wieder zum Einsatz kommt.

Im November hat der Kunststoffrecycling-Spezialist Bage Plastics aus Sankt Marien Insolvenz angemeldet (wir haben berichtet). Nun haben die Gläubiger einstimmig den Sanierungsplan angenommen, wie der Gläubigerschützer AKV berichtet. 289 Gläubiger hatten Forderungen angemeldet, 13,7 Millionen Euro waren anerkannt worden. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent: Sechs Prozent binnen einem Monat, sieben Prozent binnen 16 Monaten und sieben Prozent binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans. Im Falle einer Ablehnung wären es laut Insolvenzverwalter 9,5 Prozent gewesen.

Das Unternehmen wurde 2011 als Handelsbetrieb für Kunststoff gegründet und hat sich später dem Recycling von Kunststoff verschrieben: Alte Kühl- und Elektrogeräte aus ganz Europa, die in geschredderter Form angeliefert werden, werden mit einer eigens entwickelten Technologie zu Granulat aufbereitet, das wiederum in neuen Geräten zum Einsatz kommt. Laut eigenen Angaben werden bis zu 30.000 Tonnen Granulat jährlich hergestellt und in die ganze Welt vertrieben.

