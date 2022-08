Der Hilferuf kam gestern um 6.01 Uhr und über das Sprachrohr der Austria Presseagentur. Ohne Energiekostenzuschuss sehe die Zukunft für die heimischen Bäcker düster aus, so die Wirtschaftskammer Österreich, die einen Energiekostenzuschuss fordert. "Wir können die Preissteigerung auch bei Mehl, Gewürzen und Milchprodukten nicht in vollem Ausmaß weitergeben", bekräftigt Reinhard Honeder, der Berufsgruppensprecher der Bäcker in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Er führt eine Bäckerei mit Sitz