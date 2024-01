Bad Goiserer Firma für Spezialfahrzeuge ist pleite

So sieht das Fahrzeug aus.

Nächste Millionenpleite in Oberösterreich: Über das Vermögen der Syn Trac GmbH mit Sitz in Bad Goisern wurde heute, Dienstag, am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das berichteten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870. Betroffen sind 43 Mitarbeiter, die Zahl der Gläubiger wird auf 145 bis 156 geschätzt.

Die Verbindlichkeiten betragen rund 15 Millionen Euro, dem gegenüber stehen Akiva mit einem Buchwert von rund 5,1 Millionen Euro. Das Unternehmen soll laut AKV und KSV1870 fortgeführt werden - mit "verringerten Personalkosten und diversen Produktionsoptimierungen", wie es heißt.

Syn Trac wurde 2010 gegründet und stellte den ersten Prototyp des Fahrzeugs 2017 auf der Technikmesse in Hannover vor. Das Spezialfahrzeug kann durch eine automatisierte Docking-Technik Aufsätze wie Schneefräsen oder Ladekräne binnen einer Minute wechseln, ohne dass der Fahrer dabei aussteigen muss.

Corona, Krieg, volle Lager

Im Juli 2018 stiegen zwei neue Gesellschafter ein: die AVV Investment GmbH aus Ried im Innkreis, bei der unter anderem Rechtsanwaltskammer-Präsident Franz Mittendorfer die Geschäfte führt, und Raiffeisen OÖ Invest. Trotz technischen Verbesserungen und dem Erreichen der Serienreife im dritten Quartal 2023 blieben die Umsatzziele aus. Corona und der Ukrainekrieg führten zu Lieferengpässen, wodurch sich der Lagerbestand der Firma deutlich erhöhte.

Hinzu seien eine Verschiebung von Abschlüssen von Händlerverträgen in Deutschland sowie das Ausbleiben einer Zahlung eines Händlers in Frankreich gekommen.

Dadurch würde die Liquidität aufgezehrt. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, unter anderem mit Fahrzeugverkäufen an einen Flughafenbetreiber in Norwegen und Produktentwicklungen für Autobahnbetreiber im deutschsprachigen Raum.

Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren. Am 2. Mai stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab. Insolvenzverwalter ist der Welser Rechtsanwalt Alexander Anderle.

