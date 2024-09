Autozulieferer Magna streicht 200 Stellen in der Steiermark

Der Autozulieferer Magna Steyr hat 200 Mitarbeiter zur Kündigung beim AMS angemeldet. Betroffen ist das Getriebewerk Magna Powertrain in Lannach, wie der „Kurier“ berichtet. Demnach gibt es Gerüchte, dass bei Magna wegen der schwachen Entwicklung der Autoindustrie insgesamt 1000 oder, falls keine neuen Aufträge gewonnen werden, sogar 2500 von 7000 Jobs gefährdet sein sollen. Diese Spekulationen wies der Unternehmenssprecher zurück.



Schon im April hatte Magna Steyr die Streichung von 500 Stellen bekannt gegeben. Der Schritt stand im Zusammenhang mit dem E-Auto Fisker Ocean, dessen Produktion eingestellt worden war. Fisker wurde insolvent. Der Sanierungsplan für die in Graz ansässige Tochter des US-Elektroauto-Unternehmens wurde am Dienstag gerichtlich bestätigt.

