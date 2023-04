Autowelt Linz wird deutsch

Traditions-Mehrmarkenhaus in Linz: Autowelt am Franzosenhausweg

Mit 3. Juli bekommt die Autowelt Linz einen neuen Eigentümer. Die deutsche AVAG Holding übernimmt das Autohaus am Franzosenhausweg von den Geschäftsführern Rudolf Lindorfer (60 Prozent), Andreas Parlic (zehn Prozent) sowie von Gustav Schweiger (30 Prozent).

Die AVAG Holding mit Sitz in Augsburg erwirtschaftet mit 5600 Mitarbeitern 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Standorte gibt es in Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn.

Die Autowelt Linz setzt mit rund 70 Mitarbeitern 32 Millionen Euro um. Lindorfer hatte die Autowelt 1995 gegründet, Parlic kam vor 14 Jahren dazu.

Der Firmenname bleibe erhalten, alle Mitarbeiter würden übernommen, teilte die AVAG Holding mit. Offen ist noch, wer Geschäftsführer wird. Lindorfer (76) und Parlic (65) gehen in den "mehr als verdienten Ruhestand", wie es die Deutschen formulierten.

"Es war uns wichtig, einen Käufer zu finden, der das Unternehmen in eine gute Zukunft führt", sagt Parlic. Das habe man mit AVAG, das auch ein Familienunternehmen sei, geschafft. AVAG-Geschäftsführer sind die Brüder Albert C. und Roman Still. Ein Autohaus zu verkaufen, sei herausfordernder als früher, denn die Automobilbranche sei im Umbruch, sagt Parlic. Die Käufersuche hatte vor einiger Zeit begonnen. Nachfolger in den Familien gab es nicht.

AVAG ist in Oberösterreich schon mit dem Autohaus Sulzbacher (Opel) und Mitterbauer (Toyota, Lexus) vertreten. Die Autowelt Linz sei die "perfekte Ergänzung", sagte Albert C. Still. Im Autowelt-Portfolio sind die Stellantis-Marke Citroën, die Marken Volvo und Polestar sowie die elektrischen Nutzfahrzeuge von Maxus. Auch Servicepartner von Peugeot bleibe man, so Still.

