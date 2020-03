Was Stunden zuvor noch unvorstellbar erschien, ist am Freitag um 12.13 Uhr geschehen: Der Veranstalter sagte den Genfer Autosalon (5. bis 15. März) ab. Und zwar auf Geheiß des Schweizer Bundesrates, der wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen, an der mehr als 1000 Menschen teilnehmen, bis 15. März untersagte. Zur Veranschaulichung: Zur traditionellen Automesse, die heuer das 90. Mal stattgefunden hätte, strömen durchschnittlich 600.000 Menschen.