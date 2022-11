"Automatisierung hilft gegen Fachkräftemangel"

Den Fachkräftemangel nennen Oberösterreichs Unternehmen neben steigenden Energiepreisen und brüchigen Lieferketten derzeit zuallererst, wenn sie gefragt werden, welche Faktoren das Wachstum hemmen. Einen Ansatz, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, hat das Linzer Start-up Danube Dynamics entwickelt. Die 2020 gegründete Firma ist spezialisiert auf Programme mit künstlicher Intelligenz und Geräte, die bei Robotern und Maschinen in der Industrie eingesetzt werden und die Automatisierung vorantreiben sollen.

"Vereinfacht gesagt, bringen wir Robotern das Sehen, Lernen und Denken bei", sagt Nico Teringl, der an der Fachhochschule in Hagenberg studiert und das Unternehmen mit seinen Studienkollegen Philipp Knaack und Edwin Schweiger gegründet hat. Ein Team von rund 20 Beschäftigten entwickelt eigene Algorithmen für künstliche Intelligenz sowie kleine Geräte, die an Roboterarmen und Maschinen angebracht werden. Dadurch würden die Maschinen "vorausdenken, Prozesse optimieren und Mitarbeiter entlasten", sagt Teringl.

Potenzial in Oberösterreich

Automatisierung könne helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist der Firmengründer überzeugt. Denn erstens könnten sich Mitarbeiter dann um andere Tätigkeiten kümmern, die weniger monoton abliefen. Und zweitens brauche es Beschäftigte, um die Maschinen einzustellen und korrekt zu bedienen.

In Oberösterreich zählen unter anderem der Linzer Automationsspezialist Keba und der Innviertler Elektronikfertiger Ginzinger zu den Kunden von Danube Dynamics. Teringl sieht viel Potenzial. Weil die Firmenlandschaft großteils aus Klein- und Mittelbetrieben bestehe, sei der Automatisierungsgrad noch nicht so weit fortgeschritten. Die Kostenfrage dürfe keine Ausrede sein, sagt Teringl. "Ein Roboterarm kostet 100.000 bis 120.000 Euro, rechnet sich aber meistens schon nach einem Jahr."

Im Juni hat sich das Start-up ein sechsstelliges Investment von privaten Investoren geholt. Geld steuert auch die Forschungsförderungsgesellschaft bei.