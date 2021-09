Automation für alle: Schmachtl kämpft mit Robotern gegen Fachkräftemangel

Mit sogenannten Cobots will die Linzer Schmachtl-Gruppe Klein- und Mittelbetriebe in Zeiten des Fachkräftemangels unterstützen. Mehr als 200 der kollaborierenden Roboter, die das Familienunternehmen in Österreich exklusiv für den dänischen Hersteller Universal Robot vertreibt, sind hierzulande aktuell im Einsatz.