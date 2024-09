"Autogipfel": Habeck stellt Hilfen in Aussicht

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat der kriselnden Autoindustrie Unterstützung in Aussicht gestellt. Er sagte nach dem "Autogipfel" mit Vertretern der Branche am Montag, es solle keine Schnellschüsse und keine "Strohfeuermaßnahmen" geben. Es gehe um langfristige Planbarkeit. Dazu habe es Übereinstimmung in der Runde gegeben.

"Unter der Bedingung haben wir über verschiedene Möglichkeiten gesprochen." Konkrete mögliche Fördermaßnahmen nannte Habeck aber nicht. Die Maßnahmen, die vielleicht kämen, sollten immer rückwirkend gelten. Die deutsche Regierung werde nun beraten. Der ohnehin stattfindende regelmäßige Dialog mit der Branche werde fortgesetzt, erklärte Habeck.

EU-Grenzwerte früher prüfen

Der Minister sagte der Autoindustrie außerdem Unterstützung auf EU-Ebene zu. Dabei geht es um die Flottengrenzwerte zum CO2-Ausstoß. Diese werden schrittweise verschärft, im Jahr 2026 ist geplant, sie einer Revision zu unterziehen. Es sei der Wunsch der Runde gewesen, sich dafür einzusetzen, dass das schon im kommenden Jahr passiere, sagte Habeck: "Dem will ich gerne folgen."

Er dämpfe zugleich die Erwartungen. Es handle sich um ein europäisches Programm. Viele andere Länder hätten nicht die Herausforderungen Deutschlands. Zudem habe sich Deutschland in der Verkehrspolitik in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sagte Habeck.

Wie berichtet, hatte es vor dem Autogipfel Forderungen von der Gewerkschaft IG Metall und der Kanzlerpartei SPD nach Förderungen für den Kauf von bzw. den Umstieg auf E-Autos gegeben.

Winterkorn: Prozess verzögert

Am Montag wurde auch bekannt, dass die Fortsetzung des Strafprozesses gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn in der Dieselaffäre verschoben wird. Der Strafkammer sei mitgeteilt worden, dass sich der 77-Jährige nach einem Unfall im Krankenhaus befinde, hieß es vom Landgericht Braunschweig. Die Verhandlungstermine für diesen Mittwoch und Donnerstag wurden aufgehoben. Einzelheiten zu dem Unfall im häuslichen Umfeld und zum Gesundheitszustand wollte das Gericht nicht bekannt machen.

