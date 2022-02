Autofrühling: VW mit an Bord

Dies gelte noch immer, bestätigt die Porsche Holding Salzburg (PHS), die sich bisher im Hintergrund um den Auftritt der VW-Konzern-Marken auf Österreichs traditionsreichster Autoschau kümmerte. Doch nach der Ankündigung am Samstag der Vorwoche in den OÖN, dass der Autofrühling 2022 stattfindet, folgte der Schwenk. Mit einer Änderung: Nicht die PHS organisiert den Autofrühling-Auftritt, sondern die Linzer Händler. "Unsere Linzer Betriebe nehmen diese Möglichkeit wahr, um den traditionellen Autofrühling in seiner Attraktivität und Vielfalt zu unterstützen und um ihren Kunden und allen Interessierten die neuesten Elektromodelle unserer Konzernmarken zu präsentieren", heißt es aus Salzburg. Der Autofrühling öffnet am 19. und 20. März im Design Center.