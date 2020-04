Autobranche fordert Kaufprämien, um wieder in Fahrt zu kommen

Die Politiker der großen deutschen Autoländer – Bayern (BMW), Baden-Württemberg (Daimler) und Niedersachsen (VW) – wollen diese Woche in einer Videokonferenz über Auswege aus der Coronakrise für die Branche beraten. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich werden Rufe nach der schnellen Einführung von Kaufprämien laut, um den Corona-bedingten Nachfrageausfall auszugleichen. Als Vorbild dienen auch die Abwrackprämien, die der Branche nach der Finanzkrise 2008/09 halfen, wieder in Schwung zu kommen.

In Deutschland steht die Autobranche für zehn Prozent der Wirtschaftsleistung und ist damit der wichtigste Industriezweig. In Österreich ist die Situation ähnlich. Die heimische Zulieferindustrie ist sehr eng mit den deutschen Autoherstellern verzahnt. Der VW-Manager Ralf Brandstätter, Chef der Marke Volkswagen, hat vorgeschlagen, ein Fördermodell könne sich an den eingesparten CO2-Emissionen orientieren. Er argumentierte, die Förderung der Autobranche sei volkswirtschaftlich zu rechtfertigen.

Der aus Oberösterreich stammende Ökonom Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, widerspricht: "Ich halte die Subventionierung der Automobilbranche durch Kaufanreize für Autos, sei es über eine Abwrackprämie oder eine besser klingende Innovationsprämie, für entbehrlich. Sie ist sehr teuer, der aktuellen Situation nicht angemessen und ordnungspolitisch problematisch."

Anders als 2009 – als Regierungen eine "Abwrackprämie" für alte Autos einführten – gebe es diesmal kein Problem bei der Finanzierung von Autokäufen, betonte Felbermayr. "Die Menschen haben viel Liquidität und kommen leicht an Kredite mit sehr guten Konditionen", sagte der Ökonom. "Es gibt keinen Grund, warum die Autohäuser nach der Lockerung des Lockdown jetzt nicht langsam wieder voller werden."

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist im März eingebrochen: Mit 105.196 Fahrzeugen seien in der EU 47,3 Prozent weniger zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband Acea in Brüssel mit. In Österreich sanken die Zulassungen um 54,4 Prozent auf 2433 Fahrzeuge.

Ökoprämie für Elektroautos?

Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze kann sich deshalb Hilfen vorstellen, will diese aber an ökologische Auflagen koppeln. "Eine Innovationsprämie für Autohersteller zur Förderung von Autos mit alternativen Antrieben kann ich mir gut vorstellen. Falsch wäre es, jetzt Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und hohem CO2-Ausstoß zu fördern, die dann weitere zehn Jahre auf unseren Straßen fahren." Auch Adolf Seifried, Gremialobmann des oberösterreichischen Fahrzeughandels, fordert rasch eine Corona-Ökoprämie als Instrument zur Krisenbewältigung.

Nach rund fünf Wochen Coronastillstand sind bei VW in diesen Tagen die ersten Bänder wieder angelaufen. Auch bei BMW fährt heute die Fertigung wieder hoch.

