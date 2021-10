Autobahn-Restaurant Rosenberger St. Pölten kommt unter Hammer

Das Restaurant an der Westautobahn (A 1) wird abgerissen und neu gebaut. Anfang November sollen die Bagger anrollen. Zuvor werde unter www.aurena.at alles verwertet, was Erlös bringe, so die Lenox-Trading. Zu haben sind Pizzaöfen ebenso wie Kühlraumtüren sowie Regale, Pfannen, Esstische, Stühle, Salz- und Pfefferstreuer und selbst der Erste Hilfe-Kasten.

Laut ORF Niederösterreich will der Rosenberger Eigentümer TQSR am Standort St. Pölten einen "Rosehill Foodpark" mit mehreren Gastronomiebetrieben unter einem Dach errichten. Die Inbetriebnahme ist demnach schon im Sommer 2022 geplant.