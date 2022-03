Strom, Gas, Heizöl, Auto: Über Preissteigerungen im Alltag ächzen die Österreicher schon seit Monaten, der Krieg in der Ukraine hat die Situation verschärft. Was kann man dagegen tun? Die OÖN haben bei Experten nachgefragt. Sparpotenzial sieht der Autofahrerclub ÖAMTC bei der täglichen Mobilität. Verkehrsexpertin Nikola Junick rät, beim Tanken Preise zu vergleichen, etwa per Handy-Anwendung, und bevorzugt am Sonntag oder Montagvormittag zu tanken, da es dann am günstigsten sei. Wer stets die