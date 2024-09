"Austrian Country Boys" wollen Indiens Arbeitsmarkt erobern

Indiens Technologiesektor ist im Aufschwung. Internationale Konzerne wie Amazon und Meta siedeln sich in Hyderabad, einer Großstadt mitten in Indien, an. Millionen Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren entstehen. Und die Vermittlung dieser Arbeitsplätze will das Start-up RRHAi Tech von Gregor Reitinger, Patrick Ranner und Leon Hartl übernehmen.