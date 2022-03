Ausgeschüttete Gewinne: AK kritisiert Firmen

Manche Unternehmen hätten in der Krise "ihr Geld lieber in Tochterunternehmen statt in zukunftssichernde Sachanlagen am Standort investiert", sagte AK-Präsident Andreas Stangl bei einem Pressegespräch.

Laut AK-Wertschöpfungsbarometer, das auf den Bilanzen von 1998 mittelgroßen und großen Unternehmen basiert, betrug die durchschnittliche Pro-Kopf-Wertschöpfung im Jahr 2020 rund 95.790 Euro. Hingegen sei der Pro-Kopf-Personalaufwand bei 34.585 Euro gelegen. Stangl sieht in dieser Differenz genug Spielraum für Anliegen der Arbeitnehmer.

Die Wirtschaftskammer wies die AK-Kritik zurück. Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften würden nur 17 Prozent der Unternehmenslandschaft ausmachen, und Firmen hätten im ersten Corona-Jahr mit der Investitionsprämie Geld in Sachinvestitionen gesteckt.