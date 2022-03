Ausgedämpft: Warum Philip Morris Zigaretten den Garaus macht

"Das ist ja so, als ob ein Hamburgerunternehmen keine Hamburger mehr verkaufen würde.“ Sätze wie diese hörte Alexander Schönegger in den vergangenen Jahren des Öfteren. „Aber wir lassen uns davon nicht beirren. Unser Vorhaben ist, die Zukunft rauchfrei zu gestalten“, sagt der Österreich-Chef des US-Tabakkonzerns Philip Morris (Marlboro, Chesterfield).

Ein Drittel seines Jahresumsatzes von zuletzt 76 Milliarden Dollar macht das Unternehmen nicht mehr mit klassischen Zigaretten, sondern mit Alternativprodukten. Das gilt auch für Österreich, wo Philip Morris 60 Beschäftigte hat und mit 39 Prozent Marktanteil den Tabakmarkt vor Japan Tobacco International (32 Prozent/ Marken Camel, Memphis) anführt.

Nächsten Dienstag bringt Philip Morris Nikotinbeutel unter der Marke Shiro in heimische Trafiken. Die Säckchen mit Tabak werden unter die Lippe geschoben, wodurch Nikotin über Schleimhäute in den Blutkreislauf gelangt.

Nikotinbeutel seien ebenso wie die unter dem Namen Iqos vertriebenen Tabakerhitzer Möglichkeiten, um keine Zigaretten mehr anzünden zu müssen, sagt Schönegger. Im Gegensatz zur Zigarette entfalle bei den Alternativen der Verbrennungsprozess. Denn der beim Verbrennen von Tabak entstehende Rauch enthalte etwa 6000 Substanzen, von denen an die 100 als gesundheitsschädlich eingestuft werden und Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen hervorrufen können.

Entgegen der jahrelangen Philosophie wagt Philip Morris nun eine Trendumkehr. Der Konzern hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2025 soll die Hälfte der Erlöse mit Alternativprodukten erzielt werden. „Wir haben in den vergangenen 14 Jahren mehr als neun Milliarden US-dollar in rauchfreie Produkte investiert“, sagt Schönegger, der selbst Alternativprodukte nutzt.

In Neuchatel in der Schweiz und in Singapur forschen 300 Wissenschaftler des Konzerns an rauchfreien Produkten. Der Manager verweist auch auf bisher 4600 global erteilte Patente; 6300 weitere seien in der Pipeline. Innerhalb der EU sei Philip Morris auf Platz 45 der größten Patentanmelder.

Eine Milliarde Raucher weltweit

Dass der Weg zur rauchfreien Zukunft noch ein weiter ist, ist auch Schönegger bewusst. Global gibt es laut Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als eine Milliarde Raucher, in Österreicher rauchen 1,5 Millionen Menschen täglich. Neun von zehn Raucher schaffen es nicht, damit aufzuhören – weil die Abhängigkeit zu groß ist.

Trafikanten müssten nichtsdestotrotz beginnen, nach Ersatz für das klassische Zigarrengeschäft zu suchen, denn im Durchschnitt machen Tabakwaren 50 bis 70 Prozent ihres Umsatzes aus. 2021 wurden in Österreich 13,3 Milliarden Zigaretten verkauft, Tendenz leicht sinkend. Der Staat nahm damit über die Tabak- und die Umsatzsteuer 2,7 Milliarden Euro ein