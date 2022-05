Ausfall der Kornkammer Ukraine verschärft weltweite Hungerkrisen

Der Chef des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, warnte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass sich die weltweiten Hungerkrisen im laufenden Jahr massiv ausweiten würden. "Der akute Hunger erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß, und die globale Situation wird immer schlimmer."

Schon im Vorjahr sei die Lage wegen verheerender Dürren aufgrund des Klimawandels und Versorgungsengpässen wegen der Pandemie angespannt gewesen. Seit Beginn des Krieges sind die Weltmarktpreise etwa für Weizen stark gestiegen. Das an sich wäre schon Problem genug, doch Lebensmittel würden auch knapp, sagt Beasley voraus.

Schon vor dem Krieg standen Schätzungen zufolge 44 Millionen Menschen in 38 Ländern am Rand einer akuten Hungersnot. Jetzt könnten bis Jahresende weitere 40 Millionen dazukommen. Die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, erreichte mit 193 Millionen einen langjährigen Höchstwert.

Wichtige Kalorienlieferanten

Wegen ihrer fruchtbaren Böden ist die Ukraine einer der wichtigsten Weizenexporteure weltweit, die Äcker des Landes können bzw. könnten 400 Millionen Menschen ernähren. Hinzu kommen hohe Weltmarktanteile bei Gerste, Mais und Sonnenblumenöl.

UN-Angaben zufolge wurden 2020 allein gut 30 Millionen Tonnen Mais und knapp 25 Millionen Tonnen Weizen geerntet. Zusammen produzieren die Ukraine und Russland einer Studie zufolge zwölf Prozent der weltweit gehandelten Kalorien.

Ein Großteil davon droht nun auszufallen, denn eine große Menge ukrainischen Getreides wird über die Schwarzmeerhäfen verschifft. Weizen ging von dort im vergangenen Jahr etwa nach Ägypten, Tunesien und Marokko, nach Äthiopien, in den Jemen und den Libanon, nach Indonesien, Pakistan und Bangladesch.

Diese Häfen, allen voran Odessa, werden von den russischen Streitkräften blockiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in Davos Verhandlungen über einen Korridor und die Freigabe für den Export. Rund 20 Millionen Tonnen Getreide aus der vergangenen Ernte könnten derzeit nicht verschifft werden, sagt die frühere ukrainische Finanzministerin Natalija Jaresko. Die Ukrainer hätten keinen Platz mehr in ihren Silos. Obwohl Felder durch Bomben und Minen unbenutzbar sind, sollen es bis zu 70 Prozent der Vorjahresernte geben. Doch wenn das Getreide nicht eingelagert werden kann, wird es auf den Feldern verrotten. Experten erwarten daher eine Weizenknappheit im Jahr 2023.

Dürren und Regenfälle

Dabei wäre der Bedarf groß: China ist der größte Weizenproduzent, dort haben starke Regenfälle die Aussaat verzögert. Jetzt kommen Corona-Lockdowns dazu. In Indien herrscht eine Hitzewelle, im amerikanischen Korngürtel hat es zu wenig geregnet. Dass andere Regionen der Welt einspringen, sei wenig wahrscheinlich – weil Landwirtschaft angesichts steigender Düngemittel- und Energiepreise immer weniger profitabel wird. In vielen afrikanischen Ländern können sich Landwirte Düngemittel nicht mehr leisten. Die Klima- und Umweltministerin der Vereinigten Arabischen Emirate, Mariam Mohammed Saeed Al Mheiri, rief in Davos zu mehr internationaler Zusammenarbeit auf.

Am Mittwoch zeigte sich der russische Vize-Außenminister Andrej Rudenko gesprächsbereit, was den Weizenexport aus der Ukraine betrifft. Laut der Agentur Interfax forderte er eine Aufhebung der Strafmaßnahmen. Zudem müsse die Ukraine alle Häfen entminen. Dann sei Russland bereit, eine "humanitäre Durchfahrt" zu sichern.

"Der Westen wird Russland nicht stoppen"

Die USA und die EU werden Russland mit Wirtschaftssanktionen nicht vom Krieg gegen die Ukraine abbringen können: Das sagt der russische Ökonom Wladislaw Inosemzew, Direktor des Zentrums für Studien über post-industrielle Gesellschaften in Moskau. Er hat gestern, Donnerstag, am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) einen Vortrag gehalten.

Die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden, sei eine Niederlage Russlands. Dies sei aufgrund der schlechten Stimmung und der schwachen Armee leicht möglich. Finanziell schmerze der Krieg Russland nicht. Aufgrund der Exporte und der Verpflichtung der Exporteure, einen großen Teil der Einnahmen in Rubel zu tauschen, sei die russische Volkswirtschaft gut auf die Situation eingestellt. Russlands Zentralbank hat laut Inosemzew sehr raffiniert auf die für Moskau überraschend harten Sanktionen des Westens reagiert und damit die anfängliche Nervosität beruhigt.

Notenbank-Chefin Elvira Nabiullina hat erneut den Leitzins gesenkt. Bild: REUTERS

Gestern, Donnerstag, hat die russische Notenbank den Leitzins erneut um 3,0 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent gesenkt. Es ist die dritte Zinssenkung in Folge, weitere sollen heuer folgen. Der Rubel hat sich zuletzt deutlich erholt und liegt etwas über dem Niveau von vor dem Krieg.

Ökonom Inosemzew rechnet damit, dass die russische Wirtschaft heuer um zwölf bis 15 Prozent schrumpfen wird. 80 Prozent dieses Rückgangs seien auf ausländische Unternehmen, die das Land verlassen hätten, zurückzuführen. Als Beispiel nannte er die Kfz-Industrie, die stark von westlichen Partnern und Bauteilen abhängig sei. Inosemzew bezweifelt zum Beispiel, dass Avtovaz nach dem Ausstieg von Renault die Produktion wieder aufnehmen könne.

Bei manchen Teilen rechnet der Ökonom mit einer inoffiziellen Einfuhr, beispielsweise über die Türkei. Zudem habe Russland den Import von 96 Gütern ohne Zertifizierung erlaubt.

"Kein Zahlungsausfall"

Das russische Finanzministerium hat bekannt gegeben, seine Aulandsschulden nur noch in Rubel zu begleichen. Grund dafür sei, dass die USA eine entsprechende Ausnahmeregelung zur Schuldenbegleichung gestrichen hätten. Bis vor kurzem durfte Moskau auf in Russland gelagerte Dollar zugreifen: Diese Ausnahme endet nun. Man werde die Schulden bezahlen, sagte Finanzminister Anton Siluanow, der die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls zurückwies.