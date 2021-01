Ausbildungszentrum für BMW in Steyr

Fünf Millionen Euro wurden in das Trainingszentrum investiert. Abhängig vom weiteren Pandemie-Verlauf könnten ab dem zweiten Quartal des Jahres Präsenzveranstaltungen abgehalten werden. In dem dreistöckigen Gebäude wird auch die Ausbildung für die eigenen Lehrlinge stattfinden. Einen Teil ihrer Ausbildung haben die Auszubildenden bisher in der MAN-Lehrwerkstätte absolviert, der Bauentschluss erfolgte noch vor der aktuellen MAN-Schließungsdebatte. Zusätzlich zu den Lehrausbildungen gibt es in einer "Tüftler-Werkstätte" Möglichkeiten, sich mit 3D-Druck, Robotertechnik und künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Geschäftsführer Alexander Susanek sieht mit dem Trainingszentrum optimale Rahmenbedingungen geschaffen, um Mitarbeiter und Lehrlinge für die neuesten Technologien zu qualifizieren.

