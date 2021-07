Steyr müsse als eigenständiges Unternehmen künftig Aufträge gewinnen und eigene Fahrzeuge profitabel produzieren. Bei der gestrigen Betriebsversammlung vor 1700 Teilnehmern gab der neue Eigentümer Siegfried Wolf eine grundlegende Neuausrichtung vor. Statt wie bisher einem Konzern zuzuliefern, wird die neue "Steyr Automotive" – so der neue Name der nun eigenständigen Firma – ihren Erfolg auf dem Markt selbst in der Hand haben.