Aus in Losenstein: Autozulieferer Freudenberg will Werk schließen

In Losenstein werden Dichtungen für Marken wie BMW, VW und Mercedes-Benz hergestellt.

Nächste Hiobsbotschaft in Oberösterreichs Fahrzeugbranche nach den Turbulenzen bei KTM und TCG Unitech: Der deutsche Automobilzulieferer Freudenberg will seinen Standort in Losenstein zusperren. Im Werk im Bezirk Steyr-Land sind 109 Mitarbeiter beschäftigt. Über die Pläne erfuhr die Belegschaft vergangenen Dienstag bei einer Betriebsversammlung, wie eine Unternehmenssprecherin den OÖNachrichten bestätigt. „Wir beabsichtigen, den Standort aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen.“