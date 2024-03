Aus der Traum für Fisker: Gespräche mit Autobauer scheitern

Seit Mitte März ist die Produktion des Ocean bei Magna in Graz gestoppt.

Nun würden strategische Optionen geprüft, darunter auch gerichtliche oder außergerichtliche Restrukturierungen oder Kapitalmarkt-Transaktionen. Hedgefonds-Manager Thomas Hayes sagte, damit werde es wahrscheinlicher, dass sich Fisker unter Gläubigerschutz flüchte.

Seit Jahresbeginn haben die Fisker-Aktien 90 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen hatte Mitte März die Produktion seines Modells Ocean, die bei Magna in Graz gefertigt wird, gestoppt, bis ein Partner gefunden ist. Fisker steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten und bereitet einem Bericht zufolge eine mögliche Insolvenz vor.

