Auktionshaus Sotheby‘s sperrt in Wien zu

Eine entsprechende Meldung der Tageszeitung "Der Standard" wurde der Austria Presse Agentur am Samstag von der Leiterin Andrea Jungmann, die das Büro in der österreichischen Bundeshauptstadt seit 2001 führt, bestätigt. Im Februar stehe man Kunden nur noch "by appointment" zur Verfügung, hieß es in der Zeitung. Grund sei "ein rigoroses Sparprogramm für das hoch verschuldete Auktionshaus".

Österreich soll ebenso wie Ungarn und Polen künftig von München aus betreut werden. In London und New York seien in den vergangenen Monaten zahlreiche Kündigungen ausgesprochen worden, "dem Vernehmen nach sind in anderen europäischen Niederlassungen noch weitere Entlassungen und Schließungen angelaufen".

1981 gegründet

Die Wiener Niederlassung des internationalen Auktionshauses wurde 1981 gegründet und bis 2000 von der späteren Belvedere-Chefin Agnes Husslein-Arco, der heutigen Leiterin der Heidi Horten Collection, geführt. Andrea Jungmann ist seit 1989 bei Sotheby's. 2001 wurde sie Managing Director für Sotheby's Österreich und Ungarn, 2004 zudem "Senior Director Sotheby's London". Über ihre persönliche Zukunft könne sie derzeit keine Auskunft geben, so Jungmann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper