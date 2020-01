Ein junger Vater aus Oberösterreich hat für seine Tochter eine Jacke für 20 Euro bei einem chinesischen Onlinehändler bestellt. Er wollte sie zurückschicken, weil die Größe nicht passte. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass dafür Kosten anfallen würden, die deutlich höher sind als der Preis der Ware.

"Aktuell wenden sich viele Konsumenten mit solchen Problemen an uns", sagt Anita Eckmaier, Konsumentenschützerin bei der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die Rücksendung der Pakete würde oft um die 60 Euro kosten. Ebenfalls problematisch: Oft kommt die Ware, die bereits mittels Kreditkarte bezahlt wurde, gar nicht an.

Wenn Kunden bei Onlineshops mit Sitz im EU-Ausland einkaufen, haben sie nicht dieselben Rechte wie bei einem Kauf innerhalb der EU. "Innerhalb der EU können Konsumenten binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Onlinegeschäft zurücktreten", sagt Eckmaier. Sie erhalten den Kaufpreis gegen Rücksenden der Ware zurück. In der EU sei das Zurückschicken häufig kostenlos. Falls nicht, müsse darauf auf der Webseite hingewiesen werden. "Das Problem ist, dass Kunden oft gar nicht merken, dass sie einen Kaufvertrag mit einem im Ausland ansässigen Betrieb abschließen", sagt Eckmaier. Häufig würden die Webadressen mit ".at" oder ".de" enden, die Seiten seien in deutscher Sprache und die Preise in Euro angegeben. Diese Unternehmen haben ihren Sitz aber in China oder einem anderen asiatischen Land.

Gibt es ein Impressum?

"Viele Kunden gehen im Internet auf Schnäppchenjagd. Bei einem extrem günstigen Angebot für ein Smartphone sollte man sich aber fragen, wo der Haken ist", sagt Eckmaier. Von den Homepage-Endungen sollte man sich nicht täuschen lassen. Kunden sollten außerdem immer nach dem Impressum suchen: Seriöse Unternehmen würden dort ihren Sitz sowie Kontaktmöglichkeiten anführen.

Ein böses Erwachen gibt es beim Kauf in Übersee auch, wenn die Pakete von Zollbeamten abgefangen werden. Kunden bekommen ihre Ware erst ausgehändigt, wenn sie die Umsatzsteuer oder den Zoll entrichtet haben. "Das Versprechen auf einer Webseite, dass im Kaufpreis bereits alle Steuern und Abgaben berücksichtigt seien, ist mit Vorsicht zu genießen", sagt die Konsumentenschützerin. Jeder Konsument müsse sich selbst im Vorhinein informieren, ob Steuern oder Zoll anfallen.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at