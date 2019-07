Aufsichtsrat: Deutschland diskutiert "Hort der Gestrigen"

Eine solche Aufsichtsratspolitik ist rechtens, gehört aber verboten", schreibt die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" und spielt dabei nicht auf die aktuellen Vorgänge in der voestalpine an.

Denn der Wechsel verdienter Vorstandschefs in den Aufsichtsrat der jeweiligen Konzerne ist auch in Deutschland ein kontroversielles Thema. Jüngster Anlass für die Diskussion darüber ist der Abgang von BMW-Chef Harald Krüger. Dieser hätte in seiner Amtszeit die sehr überschaubar geglückte Einführung des BMW i3 ausbaden müssen, die ihm sein Vorgänger Norbert Reithofer hinterlassen hatte. Reithofer ist mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender des bayerischen Autobauers. Eine allzu drastische Kursänderung wäre ein Affront Krügers gegen seinen Vorgänger gewesen. "Wie soll ein Vorstand eine Kehrtwende machen, die sein Vorgänger verantwortet, der ihn zudem nun kontrolliert und über seine Vertragsverlängerung mit entscheidet?", heißt es in der Zeit.

Die auch noch weitere Beispiele für solch unglückliche Konstruktionen nennt, etwa die Lufthansa, Bayer oder Linde und bezeichnet die Gremien als "Horte der Gestrigen".

Wie berichtet, war auch der Wechsel von voestalpine-Generaldirektor Wolfgang Eder in den Aufsichtsrat des Konzerns ein Thema bei der Hauptversammlung. Kleinaktionäre hatten sich darüber beschwert und haben rechtlich auch ein Haar in der Suppe gefunden. Eder wird dennoch in das Gremium einziehen, weil in Österreich die Zustimmung von 25 Prozent der Aktien reicht, die Abkühlungsphase zu streichen und die größeren Aktionäre diesen Schritt zumindest offiziell für gut befunden haben.

Der Vorteil, dass Eder den Konzern sehr gut kenne und über Details besser als jedes andere Aufsichtsratsmitglied Bescheid wisse, ist ein durchaus plausibles Argument für diesen Schritt.

Die Argumente dagegen überwiegen aber. Der Ex-Chef im wichtigsten Kontrollgremium einer Aktiengesellschaft lähmt eine Firma, vor allem, wenn sich in der Vergangenheit strategische Entscheidungen getroffen wurden, die sich im Nachhinein als diskussionswürdig herausgestellt haben. Im Fall der voestalpine waren das etwa die Investitionen in den USA.

