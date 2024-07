Aufschwung in der Bauwirtschaft verzögert sich um ein halbes Jahr

Mitte kommenden Jahres sollte es in der Bauwirtschaft deutlich besser werden - vor allem was den privaten Wohnbau betrifft.

"Es gibt zwar einen Silberstreif am Horizont, aber der Aufschwung verzögert sich um ein halbes Jahr", sagt Norbert Hartl. Oberösterreichs Innungsmeister für das Baugewerbe hatte so wie andere mit einer spürbaren Erholung der Bauwirtschaft heuer im dritten bis vierten Quartal gerechnet. Das hat sich angesichts der nicht so schnell sinkenden Zinsen, des Wartens auf das Wohnbaupaket und der allgemeinen Unsicherheit geändert.