Aufschwung für alle: "Momentane Situation macht Freude"

Alle Bereiche seien im Aufschwung: Der größte Wachstumshemmer sei der Arbeitskräftemangel, dem mit mehr Flexibilität und punktgenauer Qualifikation entgegengewirkt werden müsse. Die Pressekonferenz wurde zudem dazu genutzt, die Wirtschaftsbund-(WB)-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst vorzustellen. Dazu gehören Margit Angerlehner (Linz und Umgebung, 2. Bild), Florian Grünberger (Innviertel), Alexandra Platzer (Hausruckviertel, 3. Bild), Doris Staudinger (Traunviertel, 4. Bild) und Anton Froschauer.

An der Spitze der WB-Kandidaten steht Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Er fehlte bei der Präsentation, weil zeitgleich die Konferenz der Wirtschaftslandesräte in Bad Ischl stattfand, bei der Oberösterreich den Vorsitz hat. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck war dabei.

Forschungsförderung absichern

Oberösterreich sei besser als andere Bundesländer durch die Krise gekommen, sagte Achleitner. Um der jeweiligen regionalen Wirtschaft ein Comeback zu ermöglichen, müsse die wirtschaftsnahe Forschungsförderung abgesichert werden. Die bestehenden beihilferechtlichen Regeln im EU-Recht würden die Fördermöglichkeiten für größere Unternehmen einschränken und müssten gelockert werden.

Ökologisch und wirtschaftlich attraktiv

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) schlug unterdessen in die gleiche Kerbe, Er sehe die Wirtschaft zurück auf dem Weg in die Normalität, erklärte Präsident Harald Mahrer in einer Pressekonferenz in Wien. "Ökologisches Handeln wirtschaftlich attraktiv zu machen, ist das Gebot der Stunde", sagte Generalsekretär Karlheinz Kopf. Die WKÖ möchte mit einem Fünf-Punkte-Programm strukturellen Schwächen des Standorts entgegensteuern.