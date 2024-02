Emporia-Chefin ruft Landeshauptmann zum Handeln auf

Emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter ruft Landeshauptmann Thomas Stelzer in einem Brief zum Handeln auf: Stelzer hatte im Zuge der Diskussion um chinesische Autos für den Landesdienst auf die Sicherung des Standorts und die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen verwiesen. Diese Initiative solle auch für Smartphones gelten: Diese seien technisch ausgereift und sicher. Emporia zahle Steuern großteils in Österreich und solle künftig bei Ausschreibungen eingeladen werden und zum Zug kommen.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Land besorgt doch deutsche E-Autos, BYD ist verärgert LINZ. Das Land Oberösterreich wird doch keine chinesischen Elektroautos, sondern deutsche Fahrzeuge von BMW und VW anschaffen, BYD-Importeur sieht ... Land besorgt doch deutsche E-Autos, BYD ist verärgert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper