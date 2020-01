Aufregung um Kündigungen bei Meinhart Kabel

Seitens der Firmenleitung wird dieser Vorwurf im OÖN-Gespräch strikt zurückgewiesen.

150 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das Walter Meinhart 1978 als Ein-Mann-Betrieb gegründet hat, allein in Oberösterreich. Standorte gibt es auch in Tschechien, Ungarn, Rumänien und Kroatien. Die Kündigungen sollen laut vida ausgesprochen worden sein, nachdem die Mitarbeiter "die Kundmachung einer Betriebsversammlung zur Einleitung einer Wahl im Betrieb" aufgehängt hatten. Für Geschäftsführer Roland Weißenbacher eine haltlose Behauptung: "Es gibt bei uns am 14. Februar erstmals eine Betriebsratswahl." Das sei auch gut so. Das Unternehmen selbst biete den Mitarbeitern viele soziale Zusatzleistungen und bezahle auch über dem Kollektivvertrag. Mehr könne man derzeit nicht sagen, weil ein Rechtsverfahren läuft. (viel)