Aufregung um Betriebsratsgründung bei Tiroler MPreis

Überschattet wurde dies allerdings von Kündigungen zweier Mitinitiatoren. Die Gewerkschaft GPA Tirol sah einen Zusammenhang und brachte laut Berichten des ORF Tirol und der "Tiroler Tageszeitung" am Freitag eine Klage ein. MPreis selbst begrüßte aber die Betriebsratsgründung und bestritt die Darstellung der Gewerkschaft.

Kündigung "schon länger geplant"

MPreis würde vielmehr "im Zuge der notwendigen Restrukturierung" die im Juli eingebrachte Betriebsratsgründung befürworten, hieß es zur "TT" seitens des Unternehmens. "Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit zwei leitenden Angestellten, die die Betriebsratsgründung mitinitiiert haben, war schon länger geplant und steht damit nicht in Zusammenhang", wurde betont.

Die Gewerkschaft hatte indes eine andere Sicht der Dinge, zumal die Kündigungen telefonisch in "unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang" erfolgt seien, sagte GPA Tirol-Geschäftsführer Harald Schweighofer. Die Betroffenen befinden sich noch innerhalb der Kündigungsfrist und seien dienstfrei gestellt. Schweighofer vermutete eine Kündigung "aus verpöntem Motiv". Dies komme etwa dann zur Anwendung, wenn jemand an einer Betriebsratsgründung gehindert werde. Dass MPreis die Betriebsratsgründung unterstützte, bestätigte der Gewerkschafter indes. Bis Herbst soll die Gründung der Personalvertretung unter Dach und Fach sein.

300 Filialen in sechs Bundesländern

Der Betriebsrat soll künftig die Angestellten in Österreich vertreten. Dazu gehören Beschäftigte der MPreis-Lebensmittelgeschäfte, Baguette, den T&G-Märkten sowie von MiniM. Laut GPA handelt es sich um 300 Filialen in sechs Bundesländern, 200 davon in Tirol.

Beim Lebensmittelhändler hatte es zuletzt an der Spitze eine personelle Neuigkeit gegeben. Martina Dutzler verließ die Geschäftsführung, an ihrer Stelle holte man den deutschen Finanz-und Restrukturierungs-Experten Stefan Gros. Zuletzt hatte die Unternehmensspitze als Ziel ausgegeben, heuer - im Gegensatz zu 2022 und 2023 - "wieder schwarze Zahlen zu schreiben" und damit in die Gewinnzone zu kommen. Filialen außerhalb des "Kerngebiets" im Bundesland Tirol, nämlich "Ost-Standorte" bzw. "weiter entfernte Filialen", wollte man auf den Prüfstand stellen. "Evaluierungen" würden gemacht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper