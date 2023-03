Lostag für die Wälder am Mittwoch

Das Thema Energieholz erhitzt die Gemüter in Brüssel und den Mitgliedstaaten. Die Frage ist, ob Biomasse weiter als nachhaltig definiert wird. Am Freitag und gestern, Montag, wurde verhandelt, am Mittwoch soll es eine Entscheidung zwischen EU-Parlament, Rat und Kommission geben.