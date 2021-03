Aufforstung: Nur noch 15 Prozent sind Fichten

"Vor allem die Fichte gerät in Bedrängnis", sagte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger am Freitag bei einer Pressekonferenz: "Das Zauberwort heißt Waldumbau. Das Ziel sind Mischwälder, die zu mindestens 30 Prozent aus Laubbäumen bzw. Tanne und Douglasie bestehen." In den vergangenen fünf Jahren wurden 20 Millionen Euro an Landesmittel ausgeschüttet, 15 Millionen Bäume wurden gepflanzt. Beim Aufforsten von Laubholz führen Eichenarten mit 20 Prozent die Statistik an, gefolgt von Buche (15 Prozent) und Bergahorn (10 Prozent). Beim Nadelholz gibt es gravierende Verschiebungen: 15 Prozent Fichte, 15 Prozent Weißtanne, 12 Prozent Lärche und 8 Prozent Douglasie. Vor 35 Jahren lag die Fichte noch bei rund 90 Prozent.

