Auffällige Geldbehebung bei Mattersburg-Bank

Einem Bericht des "Kurier" zufolge geht es um 1,2 Millionen Euro. Die Grünen stellten in den Raum, dass es einen Tipp aus der Bank gegeben haben könnte und kündigten Anfragen an die Landesregierung an.

Die Geldbehebung soll am 14. Juli kurz nach 21.30 Uhr erfolgt sein. Nur zweieinhalb Stunden später ließ die Finanzmarktaufsicht die Bank sperren, wodurch keinerlei Kontobewegungen mehr möglich waren. Die Abhebung von 1,2 der rund 2,5 Millionen Euro, die das RMB bei der Mattersburger Commerzialbank deponiert hatte, soll in besagter Nacht die "auffälligste Geldüberweisung" gewesen sein.

In der RMB engagiert war nach dem Bericht auch der am Samstag zurückgetretene Landesrat Christian Illedits (SP, mehr dazu auf Seite 2). Das rief Sonntagabend die burgenländischen Grünen auf den Plan. Sie wollen wissen, ob Illedits Kenntnis von besagter nächtlicher Behebung hatte.

