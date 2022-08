Aufarbeitung der Ära Seele beschäftigt OMV länger

Auf mehreren Ebenen laufen die Aufarbeitungen der Ära des früheren OMV-Chefs Rainer Seele. So berichtet der Kurier von mehreren Sachverhaltsdarstellungen, die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingegangen seien. Darin sei ein Anfangsverdacht geprüft worden, derzeit liege der Vorhabensbericht bei der Oberstaatsanwaltschaft.

Insider erwarten nicht, dass aufgrund dieser vagen Hinweise – und keiner konkreten Vorwürfe – weitere Ermittlungen folgen.

Viel aufschlussreicher dürfte die interne Aufarbeitung der Seele-Zeit von 2015 bis August 2021 werden. Wie berichtet, wurde Seele für das Jahr 2021 bei der Hauptversammlung am 3. Juni auf Vorschlag des Aufsichtsratsvorsitzenden Mark Garrett nicht entlastet.

Das ist für den Vorstand eines börsenotierten heimischen Unternehmen ein fast einzigartiger Vorgang, allerdings vorläufig ohne weitere Folgen. Zuvor hatte der Interessenverband für Anleger (IVA) die Nicht-Entlastung gefordert. Die OMV hat unter anderem die deutsche Wirtschaftsanwaltskanzlei Gleiss Lutz beauftragt, mehrere Rechtsgeschäfte von Seele zu untersuchen. Die finanziell schwerwiegendsten waren die langfristigen Gaslieferverträge mit Russland, die auch Zahlungen bei Nichtabnahme von Gas vorsehen. Inzwischen hat das Management zwei Milliarden Wertberichtigungen dafür vorgenommen. Auch das Sponsoring der Nachwuchsmannschaft von Zenit St. Petersburg wird untersucht und nicht zuletzt die kostspielige Nebenabsprache, die Seele mit dem früheren Compliance-Chef getroffen hatte.

Florian Beckermann vom IVA will der "Sache auch Zeit geben", damit diese Vorgänge anhand aller internen Dokumente umfassend bewertet werden. Auf eine Diskussion, ob am Ende Schadenersatzpflichtiges oder strafrechtlich Relevantes herauskommen könnte, will sich Beckermann nicht einlassen. "Wir sehen den Ergebnissen gespannt entgegen", sagt der Anlegervertreter.