Auf Insolvenzen spezialisierte Firma ist selbst pleite

Bemerkenswert ist die Ursache für die Pleite: zu wenige Insolvenzen anderer Firmen.

Weil das Unternehmen auf Betriebsverwertungen bei Insolvenzen und Unternehmensauflösungen (auch in Form von Online-Auktionen) spezialisiert ist, aber die Zahl der Insolvenzen seit Corona drastisch gesunken ist, konnte nicht mehr positiv gewirtschaftet werden. "Da auch ein starker Rückgang bei der Nachfrage der lagernden Ware zu verzeichnen war, war ein Sanierungsverfahren nicht mehr zu vermeiden", schreibt der KSV1870. Die Schuldnerfirma mit zwei Dienstnehmern bietet eine Quote von 27 Prozent an und strebt eine Fortführung an.