Um 15 Uhr setzen sich heute, Donnerstag, die 27 Staats- und Regierungschefs wieder vor ihre Computer oder Laptops, um einen EU-Gipfel per Videoschaltung abzuhalten. Es ist der vierte – und der bisher wichtigste. Denn es geht darum, wie die europäische Wirtschaft nach der Akutphase der Corona-Pandemie wieder in die Höhe gebracht werden kann. Der Name dafür steht fest: Es soll einen Wiederaufbauplan geben. Denn die EU-Staaten wollen sich solidarisch zeigen.