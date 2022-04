Auch Parfum und Make-up werden teurer

Obwohl die Nachfrage nach Pflegeprodukten in den meisten Ländern mit dem Ende der Lockdowns und dem Wegfall der Maskenpflicht wieder gestiegen ist, ist die Kosmetikindustrie mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: Rohstoffmangel, Energiekosten und Lieferengpässe.

Ukraine als wichtiger Lieferant

Die Ukraine gilt für die Branche als wichtiger Rohstofflieferant. Für Parfums wird Alkohol aus Getreide und Rüben benötigt, in Kosmetika steckt oft Sonnenblumenöl. Nach gestern, Mittwoch, veröffentlichten Berechnungen des Beratungsunternehmens Bain & Company treiben die steigenden Preise für Rohstoffe, Verpackung und Energie die Produktionskosten in der Kosmetikindustrie um durchschnittlich 25 bis 30 Prozent in die Höhe.

Kosmetikhersteller in Frankreich und Italien klagen darüber, kaum Glasflakons für Parfums und Kosmetika zu bekommen. "Wir sind auf Schritt und Tritt mit Knappheit und Preiserhöhungen konfrontiert: von Essenzen und Alkohol bis hin zu Glas und Papier – sogar für Sprühspenderpumpen und Plastik, das für Kappen verwendet wird", sagt Marco Vidal, Geschäftsführer des venezianischen Duftherstellers Mavive.

Weltmarkt wächst wieder

Der weltweite Umsatz mit Kosmetika wird einem Bericht des Beraters McKinsey zufolge heuer voraussichtlich das Vorkrisenniveau übertreffen. 2019 waren es 538 Milliarden Dollar, 2020 nur rund 458 und im Vorjahr 518 Milliarden.