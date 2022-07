Auch Kellner ist jetzt ein Mangelberuf

So werden Kellnerinnen und Kellner und Gaststättenfachberufe auf die bundesweite Mangelberufsliste genommen, auf der bisher nur Köchinnen und Köche als touristische Berufe standen. Auf der Mangelberufsliste zu stehen bedeutet, dass Betriebe auf ausländische Arbeitskräfte (außerhalb der EU) zur Stellenbesetzung über die Rot-Weiß-Rot-Karte für 24 Monate zurückgreifen können – und nicht in erster Linie die beim AMS gemeldeten Arbeitssuchenden nehmen müssen. Bei der Rot-Weiß-Rot-Karte kommen Erleichterungen.

Dafür nötig ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Mangelberuf, ein verbindliches Arbeitsplatzangebot in Österreich und die Bereitschaft des anstellenden Unternehmens, das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Mindestentgelt zu bezahlen.

Eine Verordnung von Arbeitsminister Martin Kocher soll laut Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (beide ÖVP) so schnell wie möglich in Kraft treten.

Das Kontingent der Saisonniers wird von 2000 auf 3000 erhöht. In Oberösterreich gibt es aktuell 2634 offene Stellen im Tourismus. Dieser Zahl stehen 1765 Arbeitssuchende im Tourismus in unserem Bundesland gegenüber. Zugleich gibt es mit 22.136 Beschäftigten im Tourismus in Oberösterreich um 1781 mehr als im Juni 2021. "Diese Zahlen belegen einmal mehr, dass die Gewinnung von Arbeitskräften für den Tourismus nicht mehr nur im Inland erfolgen kann", sagte Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Harsche Kritik gab es hingegen von der Gewerkschaft vida. Der Wirtschaftsminister habe "noch immer nicht erkannt, dass die Arbeitsbedingungen zu verbessern sind, anstatt Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, die für wenig Geld alles tun", so Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus.