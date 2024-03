Auch in Linz: Fahrradboten und Essenszusteller weiten Streiks aus

Nachdem es am Donnerstag bereits in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt zu Warnstreiks gekommen ist, rufen die Fahrradboten und Essenszusteller der Dienste Lieferando und Foodora auch in Linz und Salzburg zu Protestkundgebungen auf.

Lesen Sie hier: Essenslieferanten lassen zwischen 13 und 15 Uhr die Fahrräder stehen

Vor den Geschäftsstellen der Lieferdienste in Linz und Salzburg wird am Dienstag ab 13 Uhr demonstriert. Schon am Vormittag soll es eine Kundgebung in Wien geben.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Kollektivvertrag gilt für rund 2000 Angestellte, zahlreiche weitere sind freie Dienstnehmer oder Selbstständige. Nach vier KV-Verhandlungsrunden lag das Angebot der Arbeitgeber bei 5,8 Prozent.

Die Gewerkschaft vida fordert aber mindestens die Abgeltung der rollierenden Inflation in Höhe von 8,7 Prozent. "Wir fordern den Sozialpartner auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wir sind jederzeit verhandlungsbereit", sagt Toni Pravdic, KV-Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida.

Für Lieferando ist die Forderung der Gewerkschaft nicht akzeptabel: "Die geforderte Erhöhung um 8,7 Prozent würden alleine die reinen Personalkosten arbeitgeberseitig auf stattliche 19 Euro pro Stunde treiben". Die dafür nötigen Preisaufschläge würden die Kunden nicht akzeptieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper