AUA meldete alle 7000 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Das Coronavirus bringt weltweit die Fluglinien in Turbulenzen, auch die AUA mit ihrem Chef Alexis von Hoensbroech. Die heimische Fluggesellschaft meldete am Freitag vorsorglich alle ihre rund 7000 Beschäftigten beim Arbeitsmarktservice (AMS) an. Welche Mitarbeiter es genau treffen wird, soll mit dem Betriebsrat festgelegt werden und in den nächsten zwei Wochen feststehen, sagte AUA-Sprecher Peter Thier im OÖN-Gespräch: Frühestmöglicher Zeitpunkt sei der 1. April, "das ist unser Ziel".

Die Maßnahmen hatten sich abgezeichnet. Der Einbruch der Buchungen infolge der Ausbreitung des Coronavirus belastet das Geschäft der AUA und ihrer Mutter Lufthansa immer stärker. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage, soll die Kapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent reduziert werden – noch stärker als bisher geplant. Schwerpunkte der Stornierungen sind Flüge im Inland sowie im stark vom Coronavirus betroffenen Norditalien. Aber auch viele andere Strecken in Europa, insgesamt bis zu 25 Prozent aller Verbindungen, sind betroffen. Auch der Wiener Flughafen hatte während der Woche "vorsorglich" ein Sparpaket geschnürt, weil es einen deutlichen Passagiereinbruch gebe.

Das Budget des Arbeitsmarktservice muss für die Kurzarbeit wohl aufgestockt werden. Bisher waren für dieses Jahr nur 20 Millionen Euro veranschlagt. Allein für die AUA-Beschäftigten reicht diese Summe nicht mehr aus. Bei der Kurzarbeit kann die Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum reduziert werden. Die Gehaltseinbußen gleicht zur Hälfte das AMS aus. Die AUA hatte zuletzt im Zuge der Finanzkrise 2008 Kurzarbeit eingeführt.

Das sagt die Regierung

Die Regierung stellt sich auf punktuelle Kurzarbeit aufgrund des Coronavirus ein. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei man auf dieses Szenario bereits vorbereitet. "Wir agieren mit Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen, Kreditgarantien und vor allem mit dem Instrument der Kurzarbeit für größere Unternehmen." (viel)

