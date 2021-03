Auf anderen Regionalflughäfen in Österreich hat die Lufthansa-Tochter AUA den Schritt bereits vollzogen: Die Fluglinie hat sich in Klagenfurt, Salzburg und Graz von eigenem Bodenpersonal für die Schalter- und Gepäckabfertigung getrennt. Auf dem Flughafen Hörsching wird es demnächst so weit sein, da die AUA hier seit Jahren nicht mehr am Drehkreuz Wien hängt und ein regelmäßiger Linienverkehr mit Düsseldorf unter der Lufthansa-Billigtochter Eurowings auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. In