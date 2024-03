AUA: Mehr als 100 Flüge wegen Betriebsversammlung ausgefallen

Bei den Austrian Airlines sind am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals mehr als 100 Flüge ausgefallen. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien vorab informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei Austrian Airlines kommt. Laut Gewerkschaft vida nehmen an der Betriebsversammlung 1300 Personen teil.

Am Flugplan der AUA standen für Donnerstag ursprünglich 300 Flüge, laut derzeitigem Stand sind davon 120 ausgefallen. Dazu kommen weitere zehn Flüge, die wegen eines Warnstreiks des deutschen Luftsicherheitspersonals gestrichen wurden. Im Laufe des Tages kann es zu weiteren Anpassungen des Flugplans kommen.

Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen mit dem AUA-Bordpersonal. Nach zwölf Verhandlungsrunden konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite noch immer auf keinen Gehaltsabschluss einigen. Die Arbeitgeber bieten ein Plus von 4,5 Prozent an und stellen bei längerer Laufzeit auch mehr in Aussicht. Die Gewerkschaft fordert hingegen 30 Prozent mehr Gehalt sowie mehr Urlaub.

Abgesehen von einem Teuerungsausgleich will die Gewerkschaft auch die Gehaltslücke zur Lufthansa geschlossen sehen. Das Kabinen-Personal der AUA verdiene deutlich weniger als andere Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter im Lufthansa-Konzern, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft. Dabei sei die AUA gerade erst zur besten Airline im Lufthansa-Konzern gekürt worden, so die Arbeitnehmervertreterin.

Streiks und Verhandlungen in Deutschland

Die Streikwelle an deutschen Flughäfen ebbt nicht ab. Wegen Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an fünf Flughäfen werden nach Branchenschätzungen am Donnerstag erneut Zehntausende Passagiere nicht wie geplant reisen können. Die Warnstreiks liefen in der Nacht zuletzt am Flughafen Berlin an. Wegen des ganztägigen Ausstands der Luftsicherheitskräfte am Donnerstag können Passagiere nicht mehr in den Sicherheitsbereich kommen.

Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV dürften mehr als 580 Flugverbindungen abgesagt werden, 90.000 Reisende müssen umplanen. Am Freitag soll das Luftsicherheitspersonal dann in Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig sowie erneut in Karlsruhe/Baden-Baden die Arbeit niederlegen.

Im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal haben Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft Verdi laut Angaben der AUA-Mutter ihre Verhandlungen am Donnerstag fortgesetzt. In der vergangenen Woche waren wegen eines von Verdi organisierten Warnstreiks in diesem Bereich Hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen. Verdi verlangt für das Lufthansa-Bodenpersonal bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5 Prozent mehr Geld, während das Unternehmen bei einer Laufzeit von 28 Monaten bisher 10 Prozent angeboten hat.

