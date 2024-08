AUA-Flugzeuge werden mit "Haifischhaut" beklebt

Die Fluglinie will ihre Netto-CO2-Emissionen bis 2030 halbieren.

Als erste Airline weltweit wird die Austrian Airlines (AUA) ab Dezember 2024 Maschinen mit einer von der deutschen Konzern-Mutter Lufthansa und dem Chemieunternehmen BASF entwickelten Oberflächentechnologie ausstatten. Sie ist der besonders strömungsgünstigen Haifischhaut nachempfunden und optimiert die Aerodynamik des Flugzeugs, wie es in einer Aussendung der Fluglinie heißt.

Bei vier Boeing-Maschinen (Typ 777-200ER) werden bis März 2025 Rumpf und Triebwerksgondeln - rund 830 Quadratmeter - mit der Folie beklebt. Sie verringert den Reibungswiderstand, dadurch kann eine Einsparung von etwa einem Prozent des gesamten Treibstoffverbrauchs pro Flug erzielt werden. Auf die vier Maschinen hochgerechnet bedeute das einen Einsparungseffekt von 2650 Tonnen Treibstoff und 8300 Tonnen CO2. Das entspreche circa 46 Flügen von Wien nach New York.

"Das Effizienzpotential der ‚Haifischhaut‘ mag mit einem Prozent nicht nach viel klingen, bringt in Summe auf der Langstrecke aber Tausende Tonnen an CO2-Einsparung pro Jahr“, sagt AUA-Vorstand Francesco Sciortino. Laut AUA sei die Technologie ein wichtiger Baustein für den CO2-Reduktionspfad von Austrian Airlines. Gemeinsam mit der Lufthansa Group will die Fluglinie ihre CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2019 um 30,6 Prozent reduzieren.

