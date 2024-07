Die Fluglinie AUA ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen geflogen.

Die Fluglinie AUA ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen geflogen: Während 2023 ein Gewinn von 15 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte, waren es heuer 62 Millionen Euro Verlust. „Es ist keine Krise, aber ein herausforderndes Jahr“, sagte AUA-Vorstandschefin Annette Mann am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen.