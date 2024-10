AUA-Betriebsergebnis hat sich in den ersten drei Quartalen halbiert

Die Fluglinie AUA hat ihr Betriebsergebnis (Ebit) in den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres halbiert, konnte aber im dritten Quartal im Jahresvergleich entsprechend den Erwartungen zulegen. Das Ebit von Jänner bis Oktober lag bei 77 Millionen Euro, nach 144 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet die Tochter der Deutschen Lufthansa weiterhin ein hohes zweistelliges Ergebnis.

Das dritte Jahresquartal lag mit einem Umsatz von 783 Millionen Euro dank des Wachstums um zwei Boeing B787 auf der Langstrecke um sechs Prozent über dem Niveau des Vorjahres, rechnete die Airline am Dienstag vor. Sowohl die Gesamterlöse als auch die Gesamtaufwendungen seien ebenfalls mit jeweils sechs Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu liegen gekommen. Die Marge blieb im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr stabil, so die AUA.

"Das Ergebnis zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, aber externe Faktoren weiterhin stark belasten. Im dritten Quartal schmerzen vor allem die temporären Ausfälle der für uns wichtigen Verbindungen in den Nahen Osten", sagte Konzernchefin Annette Mann. Gepaart mit anderen Faktoren lägen die Kosten rund um Flugunregelmäßigkeiten um 60 Prozent über dem Vorjahr.

Die Austrian Airlines transportierte zwischen Juli und September 2024 knapp 4,7 Millionen Fluggäste. Die 68 Maschinen der Bestandsflotte waren laut Eigenangaben zu durchschnittlich 87,2 Prozent ausgelastet. Zum Stichtag 30. September 2024 beschäftigte die einstmals staatliche heimische Airline 6179 Mitarbeiter.

Konzernmutter Lufthansa mit Verlust

Die AUA-Mutter Lufthansa hat trotz einer hohen Nachfrage wegen der Krise der Kernmarke im dritten Quartal weniger Gewinn eingeflogen. Das bereinigte Betriebsergebnis sank von Juli bis September, dem saisonal stärksten Quartal des Jahres, um neun Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zugleich erzielte der Konzern mit 10,7 Milliaren Euro den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte, ein Plus von fünf Prozent. Lufthansa Airlines hat ein Kostenproblem durch höhere Gebühren, fehlende neue effiziente Flugzeuge und gestiegene Personalkosten. Für Flugstreichungen und Umbuchungen müssen Entschädigungen an die Kunden gezahlt werden. Zugleich kämpft die Kranich-Linie mit verschärftem Wettbewerb auf Langstreckenflügen, vor allem nach Asien. Die Ticketpreise sind dort besonders unter Druck.

Das Betriebsergebnis der Kernmarke sank im dritten Quartal um 37 Prozent. Im Jahresverlauf weist die Fluglinie 20 Millionen Euro Verlust aus - im Vergleich zu 830 Millionen Euro Gewinn im starken Vorjahr. Ein Sparprogramm soll im Jahr 2026 einen positiven Bruttoeffekt von 1,5 Milliarden Euro haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper