Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hält die europäische Chip-Strategie zwar für gut, doch bei Weitem nicht für ausreichend. Einzelne nicht-europäische Unternehmen würden mehr investieren als ganz Europa zusammen. Am Hauptsitz in Leoben investiert die börsenotierte AT&S 500 Millionen Euro, vor allem in Forschung, ins Werk in Malaysia 1,7 Milliarden.