AT&S bekommt per 1. Mai neuen Vorstandschef

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S bekommt per 1. Mai mit Michael Mertin einen neuen Vorstandschef. Er wurde für drei Jahre bestellt, wie am Dienstagabend bekannt gegeben wurde. Mertin folgt dem langjährigen Chef Andreas Gerstenmayer, der im September des Vorjahres frühzeitig ausgeschieden war. Sein Vertrag wäre noch bis heuer gelaufen. AT&S kämpfte zuletzt mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, zurückzuführen auf ein schwaches Marktumfeld, das für Überkapazitäten bei Leiterplatten und IC-Substraten sowie für Preisdruck sorgte. 1000 Stellen sollen weltweit abgebaut werden. Für das Geschäftsjahr 2026/27 sieht AT&S in Folge nur noch einen Jahresumsatz von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro. Eine deutliche Korrektur, bisher waren noch rund drei Milliarden Euro erwartet worden.

Auch einen neuen Aufsichtsratspräsidenten gibt es seit kurzem: Georg Riedl folgte in dieser Funktion Hannes Androsch. Der Rechtsanwalt Riedl war zuvor Stellvertreter im Gremium. Der Ex-Finanzminister und Industrielle Androsch war im Vorjahr verstorben. Die Androsch-Familienstiftung hält 18 Prozent an AT&S.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper